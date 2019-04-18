نتيجة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام- توتنهام يقابل أياكس أمستردام فى نصف نهائي دوري الأبطال تقام مباراة إياب ربع نهائى دورى أبطال أوروبا بين فريق مانشيستر سيتى و نظيره توتنهام، ويلتقي الفريقين على ملعب الاتحاد مساء يوم الأربعاء 17/4/2019، ويأمل مانشستر سيتى فى تحقيق الفوز فقط لاغير لاستكمال التأهل، فيما يسعى توتنهام للخروج منتصرا أو بأى تعادل من أجل التأهل.

يلعب فريق مانشيتر سيتى فى مباراة إياب ربع نهائى دورى أبطال أوروبا أمام ضيفه توتنهام، ويأمل السماوى الإنجليزى فى تحقيق انتصار فقط لا غير من أجل استمرار تواجده فى البطولة، كما يسعى الفريق لتحقيق الفوز على أرضه وبين جماهيره وإسعاد العشاق الكثيرين للفريق.

ويحتل مان سيتى المركز الثانى فى الدورى الإنجليزى برصيد 83 نقطة، وكان الفريق قد تأهل فى صدارة المجموعة السادسة برصيد 13 نقطة، وحقق المان سيتى الفوز فى دور ال16 على فريق شالكة بنتيجة 3-2 فى الذهاب، ونتيجة 7-0 بمباراة العودة.

يدخل فريق توتنهام فى ضيافة مانشيستر سيتى الإنجليزى بإياب دور ال8 بدورى الأبطال، ويسعى فريق السبيرو فى تقديم أداء فنى وبدنى ومستوى مميز ومقنع فى المباراة المرتقبة، كما يسعى الهوتسبير فى تحقيق الانتصار من أجل استمرار المشوار أو الخروج بالتعادل بأى نتيجة من أجل الإقتراب من تحقيق اللقب.

ويحل توتنهام فى المركز الثالث بالترتيب المحلى برصيد 67 نقطة، كما يذكر أن الفريق قد تأهل فى وصافة المجموعة الثانية برصيد 8 نقاط، كما يذكر أن الفريق قد حسم التأهل من دور ال16 بعدما أقصى فريق بروسيا دورتموند بنتيجة 4-0 فى مجموع لقائى الذهاب والعودة.

والجدير بالذكر أن لقاء الفريقين فى الذهاب كان قد انتهى بفوز أصحاب الأرض توتنهام بهدف نظيف.

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نتيجة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام

بداية المباراة

4″ جووووووووووول، ستيرلينغ يفتتح التسجيل مبكراً للسيتي من تسديدة متقنة

7″ جووووووول هيونغ مين سون يسجل الهدف الاول لـ توتنهام

7″ جووووووول هيونغ مين سون يسجل الهدف الثانى لـ توتنهام

11″ جووووووووووول،برناردو سيلفا يضرب الهدف الثاني للسيتي

21″ جووووووووووول، ستيرلينغ يضرب بهدف ثالث في المباراة الأمتع في دوري الأبطال