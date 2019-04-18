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نتيجة مباراة ليفربول و بورتو اليوم الأربعاء 17/4/2019| Bein Sports نتيجة مباراة محمد صلاح اليوم X...

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سوف ينزل فريق الإنجليزي ضيفًا ثقيلاً على بورتو البرتغالي ، مساء اليوم الأربعاء 17 إبريل ، وسوف يقوم ملعب الدراجاو بإستقبال تلك المواجهة الحاسمة، وذلك في إياب ربع نهائي ، وسوف تنطلق مباراة بورتو ضد ليفربول في تمام  التاسعة مساءً، وفي نفس التوقيت تقام مباراة مانشستر سيتي الإنجليزي مع مواطنه توتنهام وذلك على ملعب الاتحاد.

مباراة ليفربول و بورتو اليوم

التشكيل المتوقع لمباراة بورتو ضد ليفربول

ومن المتوقع أن يخوض بورتو مباراة اليوم بتشكيل يضم الآتي

حراسة المرمى:  إيكر كاسياس

ويلسون جانا – إيدير ميليتاو،  بيبي ،  ماكسي بيريرا ، جيسوس كورونا ،  دانيلو بيريرا ، هيكتور هيريرا ، أوتافيو إدميلسون – فرانسيسكو سواريز ، موسى ماريجا.

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والجدير بالذكر أن ليفربول المرشح يتوفر لديه الحط لبلوغ الدور نصف النهائي من منافسات دوري أبطال أوروبا، بعدما تفوق في مباراة الذهاب بهدفين دون مقابل، كما يكفي ليفربول التعادل السلبي أو الهزيمة بهدف نظيف، وذلك لخطف بطاقة الصعود للدور نصف النهائي، بينما يحتاج بورتو لتحقيق الفوز بثلاثية نظيفة لمواصلة مشواره الأوروبي.

نتيجة مباراة ليفربول

ليفربول يهزم بورتو برباعية مقابل هدف وحيد ويتأهل رسميا للدور نصف النهائي ليقابل .

 

 

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