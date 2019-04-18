موعد مباراة ليفربول وبرشلونة القادمة في دور النصف النهائي من دوري الأبطال والقنوات المفتوحة الناقلة...

في ظل متابعة موعد المباراة وتردد القنوات المجانية الناقلة لمباراة ليفربول وبرشلونة مجانا القادمة، حيث سنقدم لكم صورة تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وبرشلونة المقبلة، في مباراة الذهاب من مباريات دور النصف النهائي، من جدول مباريات دور ال 4 من مباريات دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، والتي ستجمع رفاق محمد صلاح زملاء مبيسي، على أرضية ملعب الكامب نو في مباراة الذهاب، كما سنقدم لكم موعد مباراة برشلونة وليفربول القادمة وتوقيت المواجهة.

موعد مباراة ليفربول وبرشلونة القادمة

جاء في جدول مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2019، أنه موعد مباراة ليفربول القادمة ضد برشلونة الإسباني، ستكون يوم الثلاثاء الموافق ل 30 أبريل 2019 الجاري، وموعد بداية متابعة مباراة برشلونة وليفربول القادمة، سيكون إبتداء من الساعة 19.00 من مساء اليوم بتوقيت غرينتش العالمي، الذي يصادف الساعة 21.00 بتوقيت مصر المحلي، وفي 20.00 بتوقيت السعودية،

أما القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وليفربول مباشرة، ستكون هي قناة بي إن سبورت hd 2، وسنقدم لكم أسماء معلقين المباراة فورا الإعلان عليهم بشكل رسمي.

صور تردد القنوات المجانية الناقلة لمباراة ليفربول وبرشلونة اليوم

الآن نترككم مع أسماء وتردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وبرشلونة القادمة مباشرة، في مباريات دور النصف النهائي، من مباريات دوري أبطال أوروبا 2019، لحساب مباراة الذهاب، وسنقدم لكم كل جديد فتابعونا.

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موعد مباراة برشلونة وليفربول القادمة

قبل موعد مباراة ليفربول وبرشلونة القادمة، في جدول مباريات نصف نهائي دوري الأبطال، كان نادي ليفربول تمكن من تجاوز مباريات دور الربع النهائي، على حساب بورتو البرتغالي، وذلك بنتيجة ستة أهداف مقابل هدف، في مجموع مباراة الذهاب والإياب.

وفي المقابل قبل موعد مباراة ليفربول القادمة في دور النصف النهائي، كان ممثل إسبانيا البرسا، تمكن من التأهل في دور الماضي، على حساب مانشستر يونايتد الإنجليزي، وذلك بنتيجة أربعة أهداف دون رد، في مجموع مباراة الذهاب والإياب.