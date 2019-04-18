اتحاد الكرة يكشف حقيقة تأجيل مباراة الأهلى وبيراميدز

نفى مصدر باتحاد الكرة ما تم تداوله من أنباء بشأن تأجيل موعد مباراة الأهلي وبيراميدز التي من المقرر إقامتها مساء غدا الخميس على استاد بتروسبورت بالتجمع الخامش ضمن اللقاء المؤجل في الجولة الـ 25 من مسابقة الدوري العام، مؤكداً على أن المباراة ستقام في موعدها وأن ما نُشر مجرد إشاعات ليس لها أي أساس من الصحة.

تجدر الإشارة بأن ستقام مباراة الأهلي وبيراميدز غداً الخميس ضمن مباريات اللقاء المؤجل من الجولة الـ 25 بدون أي حضور جماهيري، حيث سيتم الاكتفاء بمجالس الناديين فقط.

حيث صرح مسئولو في الاتحاد المصري لكرة القدم بأنه سيتم إقامة مباراة الأهلي وبيراميدز النقرر إقامتها في الساعة الثامنة والنصف مساء غداً الخميس بدون أي جمهور سيحضر فقط مجالس الناديين، مشيرين بأنه ستقام مباراة الزمالك والإسماعيلي أيضاً بدون أي حضور جماهيري والتي من المقرر إقامتها غداً الخميس في الساعة الخامسة مساءً.