بعد الاجتماع الطارئ.. الأهلي: الأزمة انتهت.. لقاء بيراميدز بحضور الجماهير

كتب- محرر مصراوي: أكد شريف فؤاد المتحدث الرسمي للنادي الأهلي. انتهاء أزمة مباراة الفريق أمام بيراميدز، بعد اجتماع مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب. ويلعب الأهلي وبيراميدز مساء الخميس بملعب بتروسبورت ضمن مباراة مؤجلة من الجولة الـ25 لمسابقة الدوري الممتاز. وكان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، قد عقد جلسة مساء اليوم الأربعاء، من أجل مناقشة أزمة مباراة بيراميدز، وقرار أن تقام دون أي حضور جماهيري بملعب بتروسبورت.

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