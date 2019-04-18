كل ما تريد معرفته عن الكرواتي بيبيك حكم مباراة الأهلي وبيراميدز

يسرى غازى - عمرو الحلوانى
أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد كرة القدم، اختيار الكرواتي "إيفان بيبيك"، لإدارة مباراة الأهلى وبيراميدز المقرر إقامتها اليوم، الخميس، بملعب بتروسبورت فى إطار اللقاء المؤجل بينهما من الجولة العاشرة من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2018 /2019.
ويعد "بيبيك"، واحدًا من الحكام الجيدين فى أوروبا فى ظل إدارته للعديد من المباريات القوية سواء فى دورى الأبطال أو الدورى الأوروبي.
"صدى البلد" يستعرض أبرز المعلومات حول الحكم الكرواتى "بيبيك" فيما هو يأتى:
- وُلد في 30 مايو عام 1977.
- حصل بيبيك على الشارة...
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