أحمد إبراهيم

كشف الفنان نبيل الحلفاوى عن رايه فى قرار اتحاد الكرة بشأن منع حضور الجماهير فى مباراة الاهلى امام نظيره بيراميدز التى تقام غدا ببطولة الدورى العام. وقال الحلفاوي: "قرار خاطئ سواء من الاتحاد أو الأمن .. جمهور الأهلي لم يكن ليعرض نفسه لعقوبة الحرمان من مباراتين وعدم مؤازرة فريقه في وقت لا يسمح بفقد نقاط. خاصة وأن مباراة المصري قادمة.. منعه من المباراة قد يسبب غضبا لا مبرر له خاصة لو انتهت على غير ما يرضى. وقد ينعكس للأسف في البطولة القارية".

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كانت هذه تفاصيل خبر تعليق ناري من نبيل الحلفاوي ضد اتحاد الكرة بسبب مباراة الأهلي وبيراميدز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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