القسم الرياضي

انتهت مباريات دور ربع النهائي بدوري أبطال أوروبا بتأهل فريقي ليفربول وتوتنهام الإنجليزيين لنصف نهائي دوري الأبطال بعد تخطيهما عقبة فريقي بورتو البرتغالي ومانشستر سيتي الإنجليزي. ويلاقي ليفربول نظيره برشلونة الإسباني في قمة نارية في ذهاب دور نصف النهائي يوم 30 من الشهر الجاري على ملعب كامب ناو، كما يلاقي توتنهام نظيره نادي أياكس في نفس اليوم ولكن على ملعب توتنهام الجديد في لندن.

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كانت هذه تفاصيل خبر ليفربول صلاح يصطدم ببرشلونة ميسي.. وأياكس يلاقي توتنهام في نصف نهائي الأبطال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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