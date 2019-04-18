جوارديولا يأسف لخروج مانشستر سيتي من دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - مانشستر ـ (د ب أ):

أعرب الإسباني جوسيب جوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي الانجليزي عن حزنه لإخفاق فريقه في التأهل للدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، رغم فوزه 4 / 3 على ضيفه ومواطنه توتنهام هوتسبير اليوم الأربعاء.

واستغل توتنهام فوزه 1 / صفر في مباراة الذهاب التي جرت بملعبه الأسبوع الماضي، ليحجز بطاقة الترشح للمربع الذهبي، مستفيدًا من تفوقه بفارق الأهداف المسجلة خارج الأرض، التي يتم الاحتكام إليها في حال تساوي الفريقين في مجموع مباراتي الذهاب والعودة وفقا للائحة المسابقة.

وقال جوارديولا لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عقب المباراة "إن النتيجة تبدو قاسية علينا، لكن يتعين علينا أن نتقبلها".

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أوضح مدرب سيتي "كانت النتيجة تشير إلى تقدمنا 3 / 2 بعد مرور 20 دقيقة على انطلاق اللقاء. خلقنا الكثير من الفرص في الشوط الثاني وأحرزنا الهدف الذي كنا بحاجة إليه للتأهل". أضاف جوارديولا "لسوء الحظ.

وكانت النهاية سيئة بالنسبة لنا عقب تسجيل توتنهام للهدف الثالث، لذا فإننا نتقدم بالتهنئة له ونتمنى له التوفيق في الدور قبل النهائي".

وضرب توتنهام موعدا في الدور قبل النهائي مع فريق آياكس أمستردام الهولندي، الذي اجتاز عقبة يوفنتوس الإيطالي في دور الثمانية. في المقابل، بقي جوارديولا بلا ألقاب في دوري الأبطال للعام السادس على التوالي، فيما أخفق النادي الانجليزي في تحقيق أي انتصار في ست مواجهات جمعته مع انديه من بلاده بالمسابقات الأوروبية.