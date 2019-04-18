بعد الاجتماع الطارئ.. الأهلي: الأزمة انتهت.. لقاء بيراميدز بحضور الجماهير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

أكد شريف فؤاد المتحدث الرسمي للنادي الأهلي. انتهاء أزمة مباراة الفريق أمام بيراميدز، بعد اجتماع مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب.

ويلعب الأهلي وبيراميدز مساء الخميس بملعب بتروسبورت ضمن مباراة مؤجلة من الجولة الـ25 لمسابقة الدوري الممتاز.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، قد عقد جلسة مساء اليوم الأربعاء، من أجل مناقشة أزمة مباراة بيراميدز، وقرار أن تقام دون أي حضور جماهيري بملعب بتروسبورت.

وقال شريف فؤاد في تصريحات تلفزيونية "كان هناك اتصالات بين عدد من مسؤولي الدولة والجهات الأمنية مع مجلس إدارة النادي الأهلي أثناء الجلسة، وجاء هذا الأمر حرصا على الخروج ببطولة الدوري لبر الأمان والحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص".

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وتابع "كل التقدير لكل الجهات التي تواصلت مع إدارة الأهلي، ومجلس الأهلي كان حريصا على حفظ حقوق النادي الأهلي".

وجاء بيان مجلس إدارة النادي الأهلي:

تقرر إقامة مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري، والمحدد لها مساء، الخميس، المؤجلة من الجولة الـ25 من الدوري الممتاز، على ملعب بتروسبورت، بحضور الجماهير.

وذلك، في ضوء الاتصالات الإيجابية التي جرت بين مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، والجهات الأمنية واتحاد الكرة، أثناء اجتماع المجلس الطارىء، مساء.