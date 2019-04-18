بالمواعيد.. نصف النهائي.. صدام "صلاح وميسي".. وأياكس مع توتنهام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أيمن جيلبرتو:
انتهت مواجهات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ونجحت 4 أندية في حجز مقعدها في نصف نهائي البطولة التاريخية.
ومن المقرر أن يصطدم ليفربول الإنجليزي مع نظيره برشلونة الإسباني، بينما يلاقي أياكس الهولندي نظيره توتنهام الإنجليزي.
المواجهة الأبرز التي ينتظرها الشارع المصري والعربي، ستكون بين ليفربول وبرشلونة، واللقاء المنتظر بين محمد صلاح لاعب ليفربول، وليونيل ميسي قائد برشلونة.
ويستضيف ملعب كامب نو مباراة الذهاب يوم 1 مايو، والإياب في أنفيلد يوم 7 من شهر مايو.
وفي المباراة الأخرى، يستضيف توتنهام نظيره أياكس على ملعبه يوم 30 إبريل في مباراة الذهاب، ولقاء الإياب بهولندا يوم 8 مايو.
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