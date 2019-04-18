حكم صربي لمباراة الإسماعيلي والزمالك وكرواتي للقاء الأهلي وبيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، مساء اليوم الأربعاء، عن حكام مباراتي يوم غد الخميس ضمن منافسات القسم الأول من بطولة الدوري.
ويستضيف الإسماعيلي في تمام الخامسة عصرًا نظيره الزمالك؛ حيث سيقود اللقاء طاقم صربي بقيادة نوفاك سيمورتش ويعاونه دراجون بوجي وسفيتوزار جينين، وميولش جورجتش حكماً رابعاً.
وسيستضيف الأهلي نظيره بيراميدز في الثامنة مساءً؛ حيث سيقود اللقاء طاقم كرواتي بقيادة إيفان بيبيك ويعاونه ايفيكا مودريتش وجوران بيريكا، وتوهومين بيجيان حكماً رابعاً.
ويدخل الأهلي اللقاء وهو في القمة برصيد 58 نقطة بفارق نقطة عن بيراميدز صاحب المركز الثالث. بينما يدخل الزمالك اللقاء وهو في المركز الثاني برصيد 57 نقطة بفارق 20 نقطة عن الإسماعيلي صاحب المركز السابع.
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