بالفيديو.. هدف في كاسياس و"أسيست".. ملخص لمسات صلاح أمام بورتو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

نجح محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي في إحراز هدف وصناعة أخر خلال مواجهة فريقه أمام بورتو البرتغالي بملعب الأخير.

وواصل ليفربول الانجليزي حملته نحو استعادة لقب بطولة دوري أبطال أوروبا الغائب عن خزائنه منذ 14 عاما، بعدما تأهل للدور قبل النهائي للمسابقة القارية للعام الثاني على التوالي، بفوزه المستحق 4 / 1 على مضيفه بورتو البرتغالي اليوم الأربعاء في إياب دور الثمانية للبطولة.

وافتتح النجم السنغالي ساديو ماني التسجيل لليفربول في الدقيقة 28، قبل أن يضيف زميله المصري محمد صلاح الهدف الثاني في الدقيقة 65، ليواصل الثنائي هوايتهما في هز الشباك للمباراة الثانية على التوالي بمختلف المسابقات، بعدما سبق لهما التسجيل خلال فوز الفريق الأحمر 2 / صفر على تشيلسي في بطولة الدوري الانجليزي يوم الأحد الماضي.