ماني: مواجهة برشلونة غاية في الصعوبة ولكنها حلم كل لاعب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

يرى السنغالي ساديو ماني، لاعب فريق ليفربول، إن المواجهة التي ستجمع فريقه بنظيره الاسباني برشلونة ستكون صعبة للغاية ولكن في الوقت ذاته هي حلم كل للاعب ليشارك بها.

ليفربول تأهل لدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا بعد فوزه على نظيره بورتو البرتغالي بسداسية مقابل هدف بإجمالي مباراتي الذهاب والإياب؛ حيث سجل ماني هدفًا خلالها.

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وأضاف ماني ـ في تصريحات لفضائية بي إن سبورت عقب المباراة ـ :"سنذهب لاسبانيا ونفعل ما علينا فبرشلونة هو أحد أفضل الفرق في أوروبا ولكننا سنواصل العمل لمواجهته".

وعن مباراتهم مساء اليوم الأربعاء أمام بورتو قال اللاعب السنغالي إن الفريق البرتغالي افتتح المباراة بصورة جيدة دفعت لاعبي ليفربول للدفاع أمامهم وهو ماحدث بصورة جيدة، مضيفًا:"توقعنا أن المباراة ستكون صعبة وإظننا خضنا لقاء صعبًا في البداية ولكن في النهاية نجحنا في التسجيل وخلق العديد من الفرص وسجلنا اليوم 4 أهداف واستحقينا الفوز".

ويحل ليفربول ضيفًا على نظيره برشلونة مطلع مايو المقبل على ملعب الأخير كامب نو ضمن منافسات ذهاب دور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا.