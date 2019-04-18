بالفيديو.. مواجهة نارية.. توتنهام يطيح بالسيتي ويتأهل لنصف نهائي دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- محمد مصطفى:

أطاح توتنهام بمانشستر سيتي من الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا، رغم الخسارة بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة، على ملعب الاتحاد.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز السبيرز بهدف نظيف، ليتأهل توتنهام لمواجهة أياكس في نصف النهائي.

تقدم السيتي مبكرًا عن طريق ستيرلنج، قبل أن يتعادل سون، ثم يتقدم الكوري الجنوبي مجددًا.

بعدها بدقيقتين أدرك بيرناردو سيلفا التعادل في الدقيقة 11.

وفي الدقيقة 21 تقدم ستيرلنج من جديد بعدما حول كرة عرضية من دي بروين في المرمى.

وفي الشوط الثاني تقدم أجويرو بالهدف الرابع في الدقيقة 59، قبل أن يدرك يحقق ليرونتي هدف التأهل للسبيرز في الدقيقة 73 في لقططة أثارت جدلا.

وبدأ سيتي المباراة بالتشكيل التالي: إيدرسون، ووكر، وكومباني، ولابورت، وميندي، وجاندوجان، وسيلفا، ودي بروين، وبرناردو سيلفا، وسترلينج، وأجويرو.

فيما بدأ توتنهام بالتشكيل التالي: لوريس، وتريبير، وألدرفيريلد، وفيرتونجين، وروز، ووانياما، وسيسوكو، وديلي آلي، وإريسكين، وسون، ولوكاس مورا.

تفاصيل المباراة:

بدأت سخونة المباراة مبكرا في الدقيقة الرابعة بعد مرور رائع من ستيرلينج ليضع الكرة في أقصى الزاوية اليسرى للوريس، ليتقدم السيتي بهدف.

رد توتنهام سريعا عن طريق سون الذي سدد كرة بعد خطأ من لابورت في إبعاد الكرة، لتسكن شباك إديرسون، في الدقيقة السابعة.

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ومع الثانية الأولى بالدقيقة العاشرة، تسلم سون الكرة على حدود منطقة الجزاء ليسدد كرة رائعة مسجلا الهدف الثاني لتوتنهام.

لم يدم تقدم السبيرز سريعا، تسلم بيرناردو سيلفا كرة رائعة داخل منطقة الجزاء في الدقيقة الـ11، وسدد لتصطدم بروز مدافع توتنهام وتغالط لوريس لتسكن شباكه، لتتحول النتيجة لـ(2-2).

وفي الدقيقة 21، لعب دي بورين كرة عرضية أرضية، مرت من الجميع لتصل لستيرلنج الذي وضعها في المرمى، مسجلا الهدف الثالث.

استمر الضغط بين الفريقين، حيث يحتاج السيتي لهدف، فيما أغلق توتنهام المساحات على أمل نهاية المباراة بتلك النتيجة من أجل اقتناص بطاقة الصعود.

وكاد سون أن يتقدم في الدقيقة 43، ويسجل الهاتريك بعد مروره لداخل منطقة الجزاء، ولكن كرته مرت بجوار القائم بقليل.

واستمرت الدقائق الأخيرة دون تغيير في النتيجة حتى انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ومع بداية الشوط الثاني، كاد بيرناردو أن يسجل مستغلا كرة مرتدة من يد لوريس، ولكن دفاع توتنهام أبعدها لركينة في اللحظة الأخيرة.

أنقذ بعدها لوريس مرماه من تصويبة قوية لدي بروين لتتحول الكرة لركنية.

وفي الدقيقة 59، سجل أجويرو الهدف الرابع بعد تمريرة رائعة من دي بروين، ليسددها الأرجنتيني قوية في المرمى.

أجرى بعدها جوارديولا تبديلا بخروج ديفيد سيلفا، ونزول فيرناندينيو بدلا منه.

وسجل توتنهام هدف تضييق الفارق عن طريق ليرونتي في الدقيقة 73، من ركنية حولها في المرمى، رغم رجوع الحكم لتقنية الفيديو.

وألغى الحكم هدف التأهل عن طريق ستيرلينج في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، قبل أن تستمر الدقائق الأخيرة دون تغيير في النتيجة ليتأهل توتنهام لنصف نهائي الأبطال.