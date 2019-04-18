بالفيديو.. ليفربول يضرب موعدًا أمام برشلونة في نصف نهائي الأبطال.. وصلاح يُسجل في فوز رباعي

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

تأهل فريق ليفربول إلى دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد فوزه على نظيره بورتو البرتغالي برباعية مقابل هدف خلال اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأربعاء في إياب دور ربع النهائي.

وكان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز ليفربول على ملعبه أنفيلد بهدفين نظيفين لتصبح نتيجة المباراتين 6 - 1 لصالح الفريق الإنجليزي الذي ضرب موعدًا أمام برشلونة الاسباني في دور نصف النهائي.

وتقدم ليفربول سريعًا في الدقيقة 26 عن طريق لاعبه ساديو ماني الذي سجل تمريرة صلاح قبل أن يضيف محمد صلاح الثاني في الدقيقة 65 ليعود ميليتاو ويقلص النتيجة في الدقيقة 68 ليرد فيرمينيو بهدف ثالث بالدقيقة 77 ثم فيرجيل فان ديك بهدف رابع في الدقيقة 84.

إليكم ملخص المباراة:

مرور 5 دقائق سريعة وسط سيطرة متبادلة من لاعبي الفريقين.

مرور 15 دقيقة من عمر الشوط بسيطرة في أخر 10 دقائق من لاعبي فريق بورتو خاصة كورونا.

وفي الدقيقة 26: ألغى حكم المباراة هدفًا سجله ماني من عرضية لمحمد صلاح بداعي التسلل قبل أن يحتسبه بعد اللجوء لتقنية الـ VAR.

وفي الدقيقة 36 أُشهرت البطاقة الصفراء الأولى بالمباراة وكانت من نصيب بيبي مدافع بورتو بعد تدخله العنيف ضدديفوك أوريجي مهاجم ليفربول.

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وفي الدقيقة الأولى من عمر الوقت بدلًا من الضائع كاد أن يُسجل ليفربول هدفًًا ثانيًا من تصويبة عشوائية من خارج منطقة جزاء بورتو اصطدم بلاعب لليفربول ومرت بجوار قائم الفريق البرتغالي.

انتهاء الشوط الأول بتقدم ليفربول بهدف نظيف سجله ماني في الدقيقة 27.

انطلاق الشوط الثاني بتغير أوريجي بفيرمينيو.

مرور 10 دقائق من الشوط الثاني بلا خطورة من قبل الفريقين.

وفي الدقيقة 65 من عمر المباراة استلم محمد صلاح تمريرة رائعة من أرنولد داخل منطقة الجزاء ليُسددها أرضية على يمين كاسياس حارس بورتو.