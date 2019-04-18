رسميا.. إقامة لقاء الأهلي وبيراميدز بحضور جماهيري

تقرر إقامة مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري، والمحدد لها مساء غدٍ، الخميس، المؤجلة من الجولة الـ25 من الدوري الممتاز، على ملعب بتروسبورت، بحضور الجماهير. وذلك، في ضوء الاتصالات الإيجابية التي جرت بين مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، والجهات الأمنية واتحاد الكرة، أثناء اجتماع المجلس الطارئ، مساء اليوم.

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