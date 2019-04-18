ليفربول يصعق بورتو برباعية ويضرب موعداً مع برشلونة

واصل ليفربول الإنجليزي حملته نحو استعادة لقب بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الغائب عن خزائنه منذ 14 عاما، بعدما تأهل للدور قبل النهائي للمسابقة القارية للعام الثاني على التوالي، بفوزه المستحق 4 – 1 على مضيفه بورتو البرتغالي يوم الأربعاء في إياب دور الثمانية للبطولة.

وكرر الفريق الإنجليزي تفوقه على نظيره البرتغالي، بعدما سبق لليفربول أن فاز ذهابا 2 – صفر الأسبوع الماضي على ملعب “آنفيلد”، ليأتي صعوده للمربع الذهبي عن جدارة واستحقاق بعدما فاز 6 – 1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

ورغم استحواذ بورتو على الكرة في أغلب الفترات، خاصة في الشوط الأول، لكنه فشل في ترجمة الفرص التي سنحت للاعبيه إلى أهداف، بعكس ليفربول، الذي ساهمت خبرة نجومه في ترجيح كفته في النهاية.

وافتتح النجم السنغالي ساديو ماني التسجيل لليفربول في الدقيقة 28، قبل أن يضيف زميله المصري محمد صلاح الهدف الثاني في الدقيقة 65، ليواصل الثنائي هوايتهما في هز الشباك للمباراة الثانية على التوالي بمختلف المسابقات، بعدما سبق لهما التسجيل خلال فوز الفريق الأحمر 2 – صفر على تشيلسي في بطولة الدوري الانجليزي يوم الأحد الماضي. كما رفع كلا اللاعبين رصيدهما التهديفي في دوري الأبطال هذا الموسم إلى أربعة أهداف.

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وقلص إيدير ميليتاو الفارق بتسجيله هدفا لبورتو في الدقيقة 68، لكن روبيرتو فيرمينو وفيرجيل فان دايك أضافا الهدفين الثالث والرابع لليفربول في الدقيقتين 77 و84.

وفشل بورتو، الفائز باللقب عامي 1987 و2004، في الثأر من خسارته صفر – 5 أمام ليفربول في مجموع مباراتي الذهاب والعودة بنسخة المسابقة في العام الماضي، فيما واصل ليفربول انتفاضته بتحقيقه انتصاره الثامن على التوالي في كل البطولات.

ومنذ تعادله بدون أهداف مع مضيفه إيفرتون بالدوري الانجليزي، حقق ليفربول خمسة انتصارات في المسابقة المحلية، قبل أن يحقق ثلاثة انتصارات متتالية في دوري الأبطال.

وضرب ليفربول، الذي يمتلك خمسة ألقاب في المسابقة، موعدا في الدور قبل النهائي مع برشلونة الإسباني، الذي اجتاز عقبة مانشستر يونايتد الإنجليزي في دور الثمانية، في مواجهة يراها البعض بمثابة نهائي مبكر لأمجد الكؤوس الأوروبية.