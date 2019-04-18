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الخطيب يتعهد بالتزام جماهير الأهلي في لقاء بيراميدز

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كتب – محمد اللاهوني

تعهد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بالتزام جماهير القلعة الحمراء في مباراة بيراميدز المقررة مساء الخميس والمؤجلة من الجولة الخامسة

والعشرين للدوري على ملعب بتروسبورت.

وأجرى الخطيب اتصالاً بأحد القيادات الأمنية ووعده بالتزام جماهيري في مباراة بيراميدز

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في إطار المفاوضات لإقناع الأمن بحضور الجمهور في لقاء الفريقين مساء الخميس بعد أن كان هناك اتجاه أمني عكس ذلك.

وكان الأهلي قد أعلن موافقة الأمن على حضور الجماهير في لقاء بيراميدز.

 

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