الخطيب يتعهد بالتزام جماهير الأهلي في لقاء بيراميدز

كتب – محمد اللاهوني
تعهد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بالتزام جماهير القلعة الحمراء في مباراة بيراميدز المقررة مساء الخميس والمؤجلة من الجولة الخامسةوالعشرين للدوري على ملعب بتروسبورت.
وأجرى الخطيب اتصالاً بأحد القيادات الأمنية ووعده بالتزام جماهيري في مباراة بيراميدز
وكان الأهلي قد أعلن موافقة الأمن على حضور الجماهير في لقاء بيراميدز.
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