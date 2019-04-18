تعرف على عدد جماهير الأهلي في مباراة بيراميدز

كتب – محمد اللاهوني أكد مصدر مسؤول في النادي الأهلي أن الأمن وافق على حضور الجمهور بكل رسمي مثل أي مباراة آخرى في جدول الدوري خلال لقاء بيراميدز المقرر باستاد بتروسبورت المؤجل من الجولة الخامسة والعشرين للدوري. في جدول الدوري خلال لقاء بيراميدز المقرر باستاد بتروسبورت المؤجل من الجولة الخامسة والعشرين للدوري. وقال المصدر إن الجماهير المسموح بحضورها من جانب الأهلي 3500 مشجع بجانب 500 مشجع لبيراميدز وألف مشجع من طلبة الجامعات. وأعلن الأهلي موافقة الأمن على حضور الجماهير في لقاء بيراميدز.

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