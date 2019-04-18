سيدومير: الزمالك يبحث عن الاستفاقة بعد الهزيمة من المصري

عبر البلجيكى سيدومير يانيفسكى المدير الفنى للإسماعيلى عن تفاؤله بقدرات الفريق فى تحقيق نتيجة إيجابية أمام الزمالك في المبارة التي تجمع بينهم علي ملعب الجيش بالسويس ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال سيدومير أضاف أن الفريق سسواجه فريق ينافس على البطولة ويتطلع

للاستفاقة بعد التعثر أمام المصرى فى الجولة الماضية وهذا بالتأكيد يزيد منصعوبة المباراة.

وأضاف سيدومير أن الفريق لديةهدف واحد هو الثلاث نقاط ، الإسماعيلى حينما يلعب أى مباراة يكون هدفه الانتصار وهو مايتمني أن يحصده.

وواصل المدير الفني أنه تابع مبارايات الفريق المنافس من خلال التسجيلات فهو يضم لاعبين على أعلى مستوى وطالبت بضرورة غلق كل المساحات أمامهم والتركيز نحو التسجيل من أنصاف الفرق. وأختتم البلجيكي قائلاً أن أكثر ما أسعده هو حرص كل لاعب بالفريق على تقديم أفضل ما لديه من أجل المشاركة فى المباراة التى يعلم أن الملايين سيتابعها من خلف الشاشات.