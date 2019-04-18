جمال الشريف يؤكد صحة قرارات تقنية الفيديو في مباراة توتنهام ومانشستر سيتي

أكد جمال الشريف الخبير التحكيمي، أن قرار الحكم التركي الذي أدار مباراة مانشستر سيتي وتوتهام كان صحيحًا.

وقال الشريف خلال قناة "بي إن سبورتس"، إن حكم المباراة أدار المباراة بشكل جيد ولم يخطأ في قرارته".

وتابع " هدف توتنهام الذي سجله لورينتي كان صحيحًا، كما أن هدف رحيم ستيرلينج كان تسللا على سيرجيو أجويرو الذي مرر الكرة إلى زميله".