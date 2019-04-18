أكد جمال الشريف الخبير التحكيمي، أن قرار الحكم التركي الذي أدار مباراة مانشستر سيتي وتوتهام كان صحيحًا.
وقال الشريف خلال قناة "بي إن سبورتس"، إن حكم المباراة أدار المباراة بشكل جيد ولم يخطأ في قرارته".
وتابع " هدف توتنهام الذي سجله لورينتي كان صحيحًا، كما أن هدف رحيم ستيرلينج كان تسللا على سيرجيو أجويرو الذي مرر الكرة إلى زميله".
كانت هذه تفاصيل خبر جمال الشريف يؤكد صحة قرارات تقنية الفيديو في مباراة توتنهام ومانشستر سيتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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