عاجل.. رسميا الأهلي يواجه بيراميدز بحضور جماهيري

أعلن شريف فؤاد المتحدث الرسمي للنادي الأهلي أن مباراة الفريق أمام بيراميدز ستقام غدًا الخميس في الموعد المحدد لها بحضور الجماهير. وأضاف فؤاد خلال مداخلة ببرنامج مساء الأنوار مع الإعلامي مدحت شلبي على قناة النيل للرياضة أن الاجتماع الطارئ لمجلس إدارة النادي شهد اتصالات مساء الأنوار مع الإعلامي مدحت شلبي على قناة النيل للرياضة أن الاجتماع الطارئ لمجلس إدارة النادي شهد اتصالاتعديدة في مختلف الجهات ونتج عنها الحصول على الموافقات الأمنية لحضور الجماهير في مباراة الغد وفقًا لمبدأ تكافؤ الفرص. ووجه فؤاد الشكر للجهات الأمنية على استجابتها لمطالب النادي الأهلي لحضور جماهيره امام فريق بيراميدز.

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