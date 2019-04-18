بوكتينيو : فخور بلاعبي توتنهام وسعيد للتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا

أعرب بوكتينيو المدير الفني لتوتنهام الإنجليزي عن سعادته عقب تأهل فريقه لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا عقب إقصائه مانشستر سيتي مساء اليوم الأربعاء.

وقال بوكتينيو خلال تصريحات عقب المباراة، " سعيد للغاية بتأهلنا لنصف النهائي، وفخور بما قدمه لاعبي الفريق".

وتابع " كنت متأكد أنهم سيقاتلون

من أجل تخطي مانشستر سيتي، فهم لاعبين أبطال".

وتطرق في حديثه عن الإصابات التي لحقت بالفريق، " كان لدينا بعض الإصابات بالفريق، لكن توتنهام يقدم كرة قدم جماعية، فعندما يغيب لاعب نجد البديل ليحل مكانه".

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ومن جانبه تحدث على مواجهة أياكس في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، " أياكس منافس صعب للغاية، وليس من السهل التغلب عليهمن فهم يقدمون كرة قدم رائعة".

وأردف " ستكون مهمة صعبة أمام فريق أقصي ريال مدريد الإسباني حامل اللقب ويوفنتوس الإيطالي".

وتأهل توتنهام إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا عقب تخطيه مانشستر سيتي بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بربع نهائي البطولة.