بالفيديو .. ليفربول يبحث عن استمرار التفوق علي برشلونة في دوري أبطال أوروبا

تأهل فريق ليفربول الانجليزي الي نصف النهائي دوري ابطال اوروبا بعد تفوقه علي بورتو البوتغالي في مباراتي ربع النهائي ليضرب موعداً مع برشلونة الاسباني في مواجهة نارية بنصف نهائي البطولة . ومتلك ليفربول سجلاً جيداً في مواجهاته المباشرة أمام الفريق الكتالوني حيث تواجه الفريقين 8 مرات، حقق الريدز الفوز في 3 مواجهات منها مقابل انتصارين فقط لبرشلونة وثلاثة تعادلات . مقابل انتصارين فقط لبرشلونة وثلاثة تعادلات . ويتساوي الفريقان من الناحية التهديفية حيث سجل كل منهم 6 أهداف في شباك الفريق الآخر . المواجهة الاولي التقي ليفربول وبرشلونة للمرة الاولي عام 1976 وهي المباراة التي انتهت بفوز الريدز بهدف دون رد لجون تشاك . Advertisements آخر مواجهة آخر مواجهة جمعت الفريقين الكبيرين كانت في اياب ثمن نهائي دوري الابطال عام 2007 وانتهت المباراة بفوز برشلونة بهدف نظيف لجوديونسن . عقدة الانجليز يمتلك البلوجرانا سجلاً رائعاً امام الفرق الانجليزية، حيث واجه الفريق الكتالونية اندية انجلترا في 85 مباراة حقق الفوز في 41 لقاء منها، وخسر في 21 لقاء، بينما انتهت 23 مباراة بالتعادل . وسجل برشلونة 145 هدفاً في شباك الاندية الانجليزية وتلقت شباكه 95 هدفاً .

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