جوارديولا: لم نستسلم لسرعة اهداف توتنهام.. والامور معقدة مع الVar

أكد بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، أن فريقه حاول قدر الإمكان تحقيق المطلوب والتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
وتمكن توتنهام من التأهل إلى نصف النهائي على الرغم من هزيمته أمام مانشستر سيتي بإياب ربع النهائي بنتيجة 4-3، ليتأهل إلى بمجموع لقائيالذهاب والاياب مع الاستفادة من قاعدة الهدف خارج الأرض.
وقال جوارديولا في تصريحات عقب المباراة "حاولنا أن نفوز وكانت مباراة جيدة، وسجلنا 4 أهداف ولكننا أستقبلنا 3 وكان أحدهم من لمسة يد ولكن ذلك ما
وواصل "عندما بدأنا المباراة لم نتوقع أن تأتي الأهداف بتلك السرعة، ولكنها كرة القدم، وفوجئنا بتسجيل توتنهام هدفين في وقت مبكر ولكننا لم نستسلم لتلك السرعة، وحاولنا ولكن في النهاية لم نتمكن من إنهاء المهمة كما يجب".
واختتم "أعتقدت ان الهدف الذي سجناه كان صحيح، ولكن تقنية الفيديو قررت أن الكرة ليست هدف، لن أعلق فالأمور معقدة بعض الشيء".
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