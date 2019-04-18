طاقم صربي للقاء الزمالك والاسماعيلي .. وكرواتي للاهلي وبيراميدز

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن حكام مباراتي غد الخميس في دوري القسم الأول، على النحو التالي : التالي : الاسماعيلي والزمالك (الأسبوع العاشر) : طاقم صربي بقيادة نوفاك سيمورتش ويعاونه دراجون بوجي وسفيتوزار جينين، وميولش جورجتش حكماً رابعاً. الأهلي وبيراميدز (الأسبوع الخامس والعشرين) : طاقم كرواتي بقيادة إيفان بيبيك ويعاونه ايفيكا مودريتش وجوران بيريكا، وتوهومين بيجيان حكماً رابعاً.



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