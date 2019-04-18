ايركسن: مباراة توتنهام ومانشستر سيتي كانت أشبه بكرة السلة

أبدى كريستيان ايركسن لاعب توتنهام هوتسبير الانجليزي، سعادته بالتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال اوروبا، عقب تخطي مانشستر سيتي.

وتمكن توتنهام من التأهل إلى نصف النهائي على الرغم من هزيمته أمام مانشستر سيتي في إياب ربع النهائي بنتيجة 4-3، ليتأهل إلى بمجموع لقائي الذهاب والاياب مع الاستفادة من قاعدة الهدف خارج الأرض.

وقال ايركسن في تصريحات عقب المباراة لفضائية بي ان سبورتس "حتى لو تعرضنا للهزيمة اليوم ولكننا تأهلنا وهو أمر رائع".

وواصل "كانت مباراة ككرة السلة فكل فرصة يتم فيها التسجيل، وكان هناك ضغط واقع على لاعبي الفريقين".

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وأردف "نعاني من فقدان العديد من العناصر في الفريق، ولكن

المتواجدين قدموا أفضل ما لديهم، ونلعب بالمتاحين والذين يبذلوا كل جهودهم".

وتابع "من الرائع أن نكون في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، فقد كتبنا تاريخ كبير، وكنا نفكر في ذلك قبل المباراة، ذلك التأهل رائع بالنسبة للنادي ولنا كلاعبين".

وعن مواجهة أياكس في نصف النهائي أشار "من الجيد أن اعود لمواجهة فريقي السابق، وستكون مباراة كبيرة ورائعة، خاصة وان توتنهام وأياكس تجمعهم علاقة جيدة".