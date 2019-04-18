ليفربول يضرب موعدًا مع برشلونة في نصف نهائي أبطال أوروبا
يمن شباب نت - متابعات
الخميس, 18 أبريل, 2019 - 12:16 صباحاً
تأهل فريق ليفربول الإنجليزي، الأربعاء، إلى المربع الذهبي لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وتغلب ليفربول على مضيفه بورتو البرتغالي بأربعة أهداف لهدف في إياب ربع نهائي البطولة القارية.
وجاء تأهل ليفربول للمربع الذهبي بإجمالي نتيجة مباراتي الذهاب والإياب، حيث انتهى اللقاء الأول بينهما بفوزه بثنائية نظيفة.
بذلك سيضرب ليفربول موعدًا مع برشلونة الإسباني في المربع الذهبي للبطولة القارية.
أنهى ليفربول الشوط الأول لصالحه متقدمًا بهدف نظيف سجله السنغالي ساديو ماني في الدقيقة 26.
وفي الوقت الذي بحث فيه بورتو عن التعادل، أضاف ليفربول الهدف الثاني في الدقيقة 65 عن طريق المصري محمد صلاح.
وبعدها بثلاث دقائق قلص بورتو النتيجة بإحرازه للهدف الأول عن طريق البرازيلي إيدير ميليتو.
ومع حلول الدقيقة 77 أحرز ليفربول الهدف الثالث عبر البرازيلي روبيرتو فيرمينيو، قبل أن يختتم الهولندي فيرجيل فان دايك مهرجان الأهداف بإحرازه للهدف الرابع في الدقيقة 84.
المصدر: الاناضول
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