اونلاين | تابع مانشستر سيتي يلا شوت.. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام بث مباشر Agüero

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موعد مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام اليوم

البطولة : دوري أبطال أوروبا

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القنوات : بي ان سبورت 1

المعلق : خليل البلوشي وجواد بدة

الساعة : 9:00 مساء بتوقيت مصر

الساعة : 10:00 مساء بتوقيت السعودية