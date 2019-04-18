رياضة | صلاح يحقق رقما مميزا بهدفه في شباك بورتو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صلاح يحقق رقما مميزا بهدفه في شباك بورتو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح الدولي المصري محمد صلاح لاعب الفريق الاول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي في تحقيق رقم مميز بهدفه الذي سجله اليوم في مرمى بورتو البرتغالي لحساب مباريات إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وساهم صلاح بهدفه في تأهل فريقه إلى الدور نصف النهائي من أعرق البطولات الأوروبية لمواجهة فريق نادي برشلونة الإسباني في مواجهة من العيار الثقيل.

وذكرت شبكة " أوبتا " العالمية أن صلاح وصل إلى الهدف رقم 14 له بقميص ليفربول في المشاركات الأوروبية وتساوى مع زميليه في الفريق ماني وفيرمينو ولاعب ليفربول السابق إيان راش.

ويسبق صلاح في هذا الإنجاز أسطورة الفريق المعتزل الإنجليزي ستيفن جيرارد الذي نجح في تسجيل 21 هدفاً.