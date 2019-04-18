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رياضة | صلاح يحقق رقما مميزا بهدفه في شباك بورتو

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نجح الدولي المصري محمد صلاح لاعب الفريق الاول لكرة القدم بنادي الإنجليزي في تحقيق رقم مميز بهدفه الذي سجله اليوم في مرمى بورتو البرتغالي لحساب مباريات إياب الدور ربع النهائي من بطولة لكرة القدم.

وساهم صلاح بهدفه في تأهل فريقه إلى الدور نصف النهائي من أعرق البطولات الأوروبية لمواجهة فريق نادي الإسباني في مواجهة من العيار الثقيل.

وذكرت شبكة " أوبتا " العالمية أن صلاح وصل إلى الهدف رقم 14 له بقميص ليفربول في المشاركات الأوروبية وتساوى مع زميليه في الفريق ماني وفيرمينو ولاعب ليفربول السابق إيان راش.

ويسبق صلاح في هذا الإنجاز أسطورة الفريق المعتزل الإنجليزي ستيفن جيرارد الذي نجح في تسجيل 21 هدفاً.

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