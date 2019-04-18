رياضة | سون بعد إقصاء السيتي: فخورون بفريقنا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سون بعد إقصاء السيتي: فخورون بفريقنا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب سون هيونج مين نجم توتنهام عقب الخسارة من مانشستر سيتي بأربعة أهداف مقابل 3 أهداف في مباراة العودة في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا والتأهل لدور الثمانية من البطولة عن فخره بالفريق.

وقال سون في تصريحات لشبكة بي تي سبورت عقب اللقاء: "لم أر أبدا شيئا كهذا، كانت مباراة صعبة وجنونية لكننا فخورون بفريقنا".

وعن إلغاء هدف للمان سيتي، اختتم سون تصريحاته قائلاً : "كان أمرا جنونيا، في بعض الأحيان تنزعج من تقنية الفيديو لكن اليوم نقول لها شكرا، قاتلنا لمدة 90 دقيقة وأظهرنا شخصية قتالية لا تصدق".

يذكر أن سون سيغيب عن مباراة الذهاب في الدور قبل النهائي أمام آياكس للإيقاف بعد حصوله على بطاقة صفراء اليوم.