رياضة | الأهلي يكشف عدد جماهيره في مباراة بيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يكشف عدد جماهيره في مباراة بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مصدر داخل النادي الأهلي إن الحضور الجماهيري في مباراة بيراميدز سيقتصر على أعضاء الجمعية العمومية للنادي.

وأضاف المصدر أن عدد جماهير الأهلي سيكون مثل مباريات الدوري المعتادة والمقدر ب3500 مشجع من أعضاء الجمعية العمومية فضلا عن 500 مشجع للفريق الضيف، و1000 من طلبة الجامعات وفقا لقرار اتحاد الكرة بشأن الجماهير.

وكان الأهلي قد حصل مساء اليوم في اجتماعه الطارئ على موافقة الأمن بشأن الحضور الجماهيري بعد التحفظ بشكل رسمي أمس.

وكشف الأهلي عقب الاجتماع عن وصول إدارة النادي لقرار بحضور الجماهير بعد اتصالات إيجابية مع مسؤولي الأمن واتحاد الكرة.