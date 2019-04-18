رياضة | كيف ستوقف ميسي ؟ كلوب يُجيب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كيف ستوقف ميسي ؟ كلوب يُجيب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن خطته لإيقاف خطورة الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي ، نجم فريق برشلونة الإسباني.

ومن المقرر أن تدور رحى المباراة المنتظرة بين الريادز والبارسا، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة دوري ابطال أوروبا.

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وقال كلوب في تصريحات صحفية: "كيفية إيقاف ميسي ؟ أحمد الرب أنني لستُ مضطرًا للتفكير بذلك الليلة".

وأضاف كلول قائلاً: "لا أحد استطاع من قبل إيقاف ميسي لكننا سنحاول".

وتمكن الريدز من تحقيق فوز عريض على حساب خصمه بورتو البرتغالي بمجموع المباراتين 6-1 ، ضمن منافسات الدور ربع النهائي للتشامبيونزليج.