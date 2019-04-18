رياضة | رود خوليت يسخر من جوارديولا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رود خوليت يسخر من جوارديولا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سخر أسطورة الكرة الهولندية رود خوليت، من خسارة مانشستر سيتي الإنجليزي، وتوديعه لبطولة دوري ابطال اوروبا من الدوري ربع النهائي، على يد توتنهام هوتسبير.

وتفوق السبيرز على السيتيزينز بمجموع المباراتين بنتيجة 4-4، مع احتساب هدف في مباراة الذهاب بإثنين لصالح توتنهام.

وقال خوليت في تصريحات تلفزيونية عن فشل جوارديولا بتحقيق دوري الأبطال منذ رحيله من برشلونة: "لا يمكنك أن تشتري فريقًا لتحقيق اللقب، أنا أشفق عليه".