رياضة | جوارديولا يفتح النار على حكم مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جوارديولا يفتح النار على حكم مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فتح بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي النار، على حكم مباراة فريقه امام توتنهام هوتسبير، بربع نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي فاز بها السبيرز.

وقال جوارديولا في تصريحات صحفية: "إلغاء الهدف الخامس ؟ كان ذلك [شعورًا] قاسيًا، كنتُ أفضّل ألا يتم احتساب الهدف من البداية على هذا السيناريو".

وأضاف: "كانت لحظات عظيمة من المشاعر بتسجيلنا هدف العبور قبل دقيقتين من نهاية المباراة ثم تراه يُلغى ونخرج".

وواصل بالحديث عن هدف فيرناندو يورينتي لاعب توتنهام: "ربما لم تكن واضحة من الزاوية التي شاهدها الحكم لكن من زاوية أخرى ترى أنه كانت هناك لمسة يد".