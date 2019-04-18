رياضة | عاجل.. حكم كرواتي للأهلي وبيراميدز وصربي للزمالك والإسماعيلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. حكم كرواتي للأهلي وبيراميدز وصربي للزمالك والإسماعيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن حكام مباراتي غد الخميس في دوري القسم الأول، على النحو التالي :

الاسماعيلي والزمالك (الأسبوع العاشر) : طاقم صربي بقيادة نوفاك سيمورتش ويعاونه دراجون بوجي وسفيتوزار جينين، وميولش جورجتش حكماً رابعاً.

الأهلي وبيراميدز (الأسبوع الخامس والعشرين) : طاقم كرواتي بقيادة إيفان بيبيك ويعاونه ايفيكا مودريتش وجوران بيريكا، وتوهومين بيجيان حكماً رابعاً.