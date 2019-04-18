رياضة | الأهلي يعلنها: انتهاء الأزمة.. مباراة بيراميدز بحضور الجماهير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يعلنها: انتهاء الأزمة.. مباراة بيراميدز بحضور الجماهير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد شريف فؤاد، المتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة النادي الأهلي، انتهاء أزمة مبارة فريقه أمام بيراميدز، مساء الخميس.

وقال فؤاد في تصريحات لقناة الأهلي:"انتهت الأزمة مباراة الأهلي وبيراميدز بحضور الجمهور".

وتابع فؤاد:"جاء ذلك نتيجة الاتصالات التي جرت من عدة جهات في الدولة مع محمود الخطيب، خلال الاجتماع، في إطار حرص الجميع على الخروج ببطولة الدوري لبر الأمان وللحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص".