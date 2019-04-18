رياضة | أول رد فعل من جوارديولا بعد الخروج من دوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول رد فعل من جوارديولا بعد الخروج من دوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، عن سبب تفوق فريق توتنهام هوتسبير على لاعبيه، في المباراة التي شهدت تأهل السبيرز للدور نصف النهائي بدوري أبطال أوروبا.

وقال جوارديولا في تصريحات صحفية عقب انتهاء المبارة 4-4: "نعم، تفاصيل صغيرة جدا هي من حسمت المباراة ! لقد خرجنا، تهانينا لتوتنهام. كانت مباراة جيدة".

وأضاف جوارديولا: "سجلنا 4 أهداف واستقبلنا 3 أهداف أحدها أتى من لمسة يد، لقد خرجنا وهذا هو الواقع".