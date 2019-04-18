رياضة | محمد صلاح يحصل على تقييم مرتفع في مباراة بورتو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد صلاح يحصل على تقييم مرتفع في مباراة بورتو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت شبكة " هوسكورد " العالمية عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر عن تقييم اللاعبين المشاركين في مباراة بورتو وليفربول والتي إنتهت بفوز الريدز بأربعة أهداف مقابل هدف على ملعب الدراجاو لحساب إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا

ومنحت هوسكورد الدولي المصري محمد صلاح الذي سجل الهدف الثاني لفريقه ولعب المباراة من البداية حتى نهايتها تقييم 8.1 من 10 حيث نجح " مومو " في الإستحواذ على الكرة بنسبة وصلت إلى 4.2% وبلغت دقة تمريراته الصحيحة 81%.

ونجح الفرعون المصري في تنفيذ مراوغتين وفاز في الإلتحامات الهوائية التي إشترك بها في مرة وحيد فيما فقد الإستحواذ على الكرة في ثلاثة مناسبات وصوب على مرمى كاسياس سبعة تسديدات إثنين منهم تجاه المرمى وأربعة خارج العارضة وإرتطمت تصويبة بالخصم.

ومن المنتظر أن يلاقي ليفربول برشلونة الإسباني الذي أقصى مانشستر يونايتد يوم أمس الثلاثاء في الدور نصف النهائي لاعرق المسابقات الأوروبية.