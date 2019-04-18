رياضة | برشلونة يهدي ريال مدريد صفقة مدوية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يهدي ريال مدريد صفقة مدوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح الفريق الاول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني في الوصول إلى الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم وذلك بعد الإطاحة بفريق نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بالفوز عليه بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت الفريقان يوم أمس الثلاثاء.

وكان برشلونة قد كرر فوزه بعد أن عاد ذهاباً من ملعب أولد ترافورد منتصراً بهدف واحد مقابل لا شيء ما جعله يتأهل بمجموع اللقائين بنتيجة أربعة أهداف دون رد ليحول البلوجرانا منافسة الشياطين الحمر على التشامبيونزليج إلى سراب.

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وأفادت بعض التقارير الصحفية الصادرة صباح اليوم الاربعاء من العاصمة الإسبانية أن عقد الدولي الفرنسي بول بوجبا مع فريقه يتضمن تخفيض راتبه بنسبة 25% في حالة لم ينجح المانيو في الوصول إلى أي من البطولات الأوروبية.

وقالت صحيفة " سبورت " أن بوجبا لن يقبل بهذا الوضع على الرغم من أن الفريق حالياً يحتل المركز السادس في جدول ترتيب البريميرليج ما يجعل وجوده في البطولات الأوروبية الموسم المقبل صعب المنال.

وكان بوجبا قد إرتبط إسمه بالإنتقال إلى أكثر من نادي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة على رأسها ريال مدريد وستسهل مباراة برشلونة الطريق طويلاً على زيدان للحصول على خدمات مواطنه.