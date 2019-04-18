رياضة | لاسارتي يطلب عودة نجم الأهلي المُعار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاسارتي يطلب عودة نجم الأهلي المُعار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية أن الأوروجويانى مارتن لاسارتى، المدير الفنى لنادى الأهلى، تحدث مع إدارة القلعة الحمراء وطلب عودة عمار حمدى، لاعب وسط الفريق المعار للاتحاد السكندرى، فى نهاية الموسم الجاري.

ويتوقع "لاسارتي" أن يكون "عمار حمدي" أحمد أبرز اللاعبين في صفوف الأهلي بالموسم المقبل.

من ناحية أخري منح "لاسارتي" الضوء الأخضر لباقى اللاعبين المعارين للاستمرار فى الإعارة الموسم المقبل لاكتساب الخبرات الكافية.

وهناك عدد من اللاعبين المعارين من الاهلي لعدة أندية أبرزهم، أحمد حمدى وأحمد ياسر ريان، ومحمود الجزار وإسلام جابر وعمر رضوان وعمر سعداوى، وعمرو بركات.