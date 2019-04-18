رياضة | نجم توتنهام يعكر أفراح توتنهام بالتأهل لنصف النهائي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم توتنهام يعكر أفراح توتنهام بالتأهل لنصف النهائي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام الإنجليزي في الوصول إلى الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم على الرغم من الخسارة التي تعرض لها من مانشستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة التي جمعت الفريقان اليوم على ملعب الإتحاد في إياب ربع النهائي.

وكان السبيرز قد إستفادوا من الفوز الذي حققه الفريق في الذهاب بهدف واحد مقابل لا شيء على ملعبه الجديد وايت هارت لين ليتأهل بأفضلية إحتساب الهدف خارج الأرض بهدفين.

ومن المنتظر أن يلاقي توتنهام فريق نادي أياكس أمستردام الهولندي الذي فجر مفاجأة من العيار الثقيل يوم أمس بإقصاء يوفنتوس من الدور ربع النهائي.

وأفقد الدولي الإنجليزي هاري كين فرحة فريقه بالتأهل بعد تأكد غيابه عن ذهاب الدور نصف النهائي إلى جانب تأكد غياب نجم الفريق الكوري الجنوبي سون هيونج مين الذي حصل على بطاقة صفراء اليوم.