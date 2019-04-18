رياضة | ماني يفاجئ الجميع: "أشك في صحة هدفي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماني يفاجئ الجميع: "أشك في صحة هدفي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب النجم الدولي السنغالي ساديو ماني، مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، عن سعادته الكبيرة لتأهل فريقه على حساب بورتو البرتغالي، إلى الدوري نصف النهائي بدوري الأبطال، بعد الفوز بمجموع المباراتين 6-1.

ومن المقرر ان يواجه الريدز، نظيره برشلونة الإسباني، في إطار منافسات الدوري نصف النهائي للتشامبيونزليج.

وقال ماني في تصريحات صحفية: "لأكون صادقاً لقد توقعت أن يكون هذا الهدف تسلل ، لقد قلت للفتيان واصلوا اللعب واصلوا اللاعب ، فـ قالوا لي إنتظر قد يكون ذلك هدف".