رياضة | أول تعليق من كلوب بعد التأهل لنصف نهائي أبطال أوروبا ومواجهة برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من كلوب بعد التأهل لنصف نهائي أبطال أوروبا ومواجهة برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عن سعادته بالتأهل للدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا على حساب فريق بورتو البرتغالي بعدما تفوق عليه بنتيجة 6-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بالدور ربع النهائي لببطولة.

وقال "كلوب" في تصريحات صحفية بعد المباراة: "حول الأداء ، لقد لعبنا مباريات بـ شكل أفضل هذا الموسم ، و لكننا أدركنا أنه سـ تكون الأجواء بمثابة العاصفة هنا".

Advertisements

وأضاف: " نعم بالتأكيد نحن أكثر خبرة من الموسم الماضي ، هذا الأمر واضح".

وأتم تصريحاته: "إنها المباراة الأولى التي سأواجه به برشلونة بإستثناء المباراة الودية في ويمبلي ، إننا نتطلع لهذه المواجهة".

وسيواجه فريق ليفربول نظيره برشلونة في الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.