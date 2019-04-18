رياضة | سترلينج أكثر لاعب إنجليزي مشاركة بأهداف هذا الموسم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سترلينج أكثر لاعب إنجليزي مشاركة بأهداف هذا الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح رحيم سترلينج لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي في أن يصبح أكثر اللاعبين الإنجليز مساهمة في الأهداف بجميع المسابقات هذا الموسم.

وعلى صعيد المشاركة مع السيتزينز محلياً وأوروبياً وكذلك مشاركته مع منتخب الأسود الثلاثة في تصفيات يورو 2020.

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وذكرت شبكة أوبتا الخاصة بالإحصائيات أن سترلينج نجح في المشاركة ب43 هدفاً هذا الموسم بتسجيله 29 هدفا وصناعته لـ14 آخرين خلال 50 مباراة خاضها.

ويحتل سترلينج وصافة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 18 هدفاً بفارق هدف وحيد عن المتصدرين محمد صلاح وسيرجيو أجويرو.

وكان سترلينج قد سجل هدفين في فوز فريقه على توتنهام بأربعة أهداف مقابل ثلاثة لكنه فشل في العبور للدور نصف النهائي بسبب قاعدة إحتساب الهدف بهدفين خارج الديار.