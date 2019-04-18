رياضة | توتنهام يتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ 57 عامًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر توتنهام يتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ 57 عامًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم فريق توتنهام هوتسبير تأهله رسميًا للدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، رغم خسارته أمام مانشستر سيتي بنتيجة 4-3 في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الأربعاء، في إياب ربع نهائي البطولة الأوروبية.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بفوز توتنهام بهدف دون رد ليتعادل الفريقين في مجموع مباراتي الذهاب والإياب 4-3، ولكن يتأهل توتنهام بأفضلية تسجيله خارج ملعبه وعدم استقباله أهداف على ملعبه.

وتأهل توتنهام للدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا للمرة الأولي منذ 57 عامًا تقريبًا، وتحديدًا منذ تأهله عام 1962، كما أنها المرة الأولي التي يتأهل فيها توتنهام للدور قبل النهائي في البطولة الأوروبية بنظامها الحديث.

وسيواجه توتنهام في الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا فريق أياكس أمستردام الهولندي والذي صعد أمس على حساب فريق يوفنتوس الإيطالي.