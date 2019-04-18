رياضة | موعد مباراة توتنهام هوتسبير وأياكس في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة توتنهام هوتسبير وأياكس في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، نظيره فريق اياكس امستردام الهولندي، يوم 1 مايو المقبل في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب يوهان كرويف، ضمن منافسات ذهاب دور النصف نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان فريق اياكس امستردام الهولندي قد أطاح بنادي يوفنتوس الإيطالي، بعد الفوز عليه بمجموع المباراتين بنتيجة 3-2، وتفجير المفاجأة الكبيرة والانتصار بالأمس في ملعب اليوفي ارينا بهدفين مقابل هدف وحيد، بعد التعادل إيجابيا في المباراة الأولى.

ونجح نادي توتنهام هوتسبير في التأهل إلى دور النصف نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، على حساب نادي مانشستر سيتي، في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات إياب دور الربع نهائي من البطولة الأوروبية، بمجموع نتيجة المباراتين 4-4 والاستفادة من التسجيل خارج ملعبه.