الامارات | منتخب سيدات هوكي الجليد يكسب الكويت 13-صفر

شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب سيدات هوكي الجليد يكسب الكويت 13-صفر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصدّر المنتخب الوطني المستوى الأول في بطولة كأس التحدي الآسيوي لهوكي الجليد للسيدات، بعد أن حقق فوزاً مستحقاً على حساب المنتخب الكويتي بنتيجة 13-صفر في البطولة التي تقام حالياً في أبوظبي، وتستمر حتى يوم الجمعة المقبل، بتنظيم من اتحاد الرياضات الجليدية، وأكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، وإشراف الاتحاد الدولي للعبة. ورفع المنتخب رصيده إلى ست نقاط، ويليه المنتخب الفلبيني بثلاث نقاط، الذي سيلتقي مع «أبيض الهوكي» في مباراة فاصلة غداً، لتحديد صاحب المركز الأول في البطولة، التي تقام مبارياتها في صالة أبوظبي للتزلج بمدينة زايد الرياضية. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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