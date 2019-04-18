شكرا لقرائتكم خبر عن نجم ليفربول يدعم مبادرة رياضية خيرية في دبي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق النسخة الجديدة لـ«سوينغ أجنست كانسر»، سلسلة ألعاب الغولف الخيرية الأكبر من نوعها في الدولة، وذلك مع إضافات متجددة ومشاركة لاعبين عالميين داعمين لهذه المبادرة الخيرية.
وتقام النسخة الجديدة للسلسلة مع إقامة بطولة «دي إتش إل» المفتوحة في نادي خور دبي للغولف واليخوت في الثاني من مايو المقبل، إذ أعلن المنظمون «وورلد وايد غولف» و«يسكستين 10» أن ضيف الشرف لهذه البطولة سيكون أسطورة إنجلترا وليفربول جون بارنز.
وينضم الجناح الأيسر ذو المهارات العالية إلى قائمة متنامية من نجوم نادي ليفربول السابقين للمشاركة في السلسلة الشهيرة، التي جمعت أكثر من 300 ألف دولار لعلاج مرضى السرطان المحليين.
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | نجم ليفربول يدعم مبادرة رياضية خيرية في دبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.